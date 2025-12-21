Erledigung - Vermisstenfahndung nach 16-jähriger Jugendlichen aus Sinzig

Demnach hat sich die Öffentlichkeitsfahndung erledigt.



Ebenso bedankt sich die Polizeiinspektion Remagen für die zahlreich eingegangen Hinweise, welche zu einem schnellen Fahndungserfolg beigetragen haben.



Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



In der Wässerscheid 32

53424 Remagen

Tel.: 02642 / 93 82 0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell