Landkreis Cochem-Zell
Ergänzungsmeldung zur Meldung "Anrufe von falschen Polizeibeamten"
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ergänzend zur heutigen Meldung weisen wir daraufhin, dass diese Form der Anrufe sich mittlerer Weile auf den ganzen Landkreis Cochem-Zell ausgeweitet hat (Treis-Karden, Müllenbach, Kaifenheim, Bremm, Greimersburg, etc.

)

Die Täter schrecken hierbei im Erfinden ihrer Betrugslegenden vor nichts zurück. Es handelt sich um angebliche tödliche Verkehrsunfälle, Geldleistungen für Chemotherapien sowie vermeintliche Eigentumsdelikte die den potenziellen Opfern vorgegaukelt werden.

Wie bereits bekannt, versuchen die Täter hierbei gezielt lebensältere Menschen anzurufen, um diese zu verunsichern.

Sensibilisieren sie bitte ihre Angehörigen oder ihre Nachbarn!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0

Winnen, PHK


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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