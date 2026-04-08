Cochem
Ergänzungsmeldung zu Hotelbrand in Cochem
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden drei Personen leicht durch eine Rauchvergiftung verletzt.


Personen befinden sich nicht mehr im Gebäude.

Die Löscharbeiten dauern an und beziehen sich auf das Dachgeschoss des Hotels.
Das Hotel liegt am Stadtrand an einem Wanderweg, daher ist ein Übergriff auf weitere Gebäude nicht zu befürchten.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen

Eine Abschlussmeldung wird nach weiteren Erkenntnissen folgen.

Heiko Schmitz

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-984-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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