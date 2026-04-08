Ergänzungsmeldung zu Hotelbrand in Cochem



Personen befinden sich nicht mehr im Gebäude.



Die Löscharbeiten dauern an und beziehen sich auf das Dachgeschoss des Hotels.

Das Hotel liegt am Stadtrand an einem Wanderweg, daher ist ein Übergriff auf weitere Gebäude nicht zu befürchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen



Eine Abschlussmeldung wird nach weiteren Erkenntnissen folgen.



Heiko Schmitz



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