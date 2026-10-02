Einbruchsdiebstahl in Vulkanbrauerei

Mendig (ots) –



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 01.10.-02.10.2026, kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in die Vulkanbrauerei in Mendig. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Vulkanbrauerei gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Mayen unter 02651/801-302 oder per E-Mail KIMayen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir im Moment zu Tatbegehung auch auf Nachfrage keine weiteren Angaben machen können, um einen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.



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Telefon: 02651/801-302

E-Mail: KIMayen@polizei.rlp.de





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