Einbruchsdiebstahl in Photovoltaikanlage Kaisersesch - Zeugenaufruf

Die Täter verschafften sich durch Manipulation an einem der Zaunelemente Zugang zum Gelände und entwendeten eine erhebliche Menge an Kabeln.



Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, welche sich zur oben genannten Tatzeit bzw. am Tag vor/ nach der Tat in der Nähe der Photovoltaikanlage aufhielten?

Informationen im Zusammenhang mit der Tat werden telefonisch unter 02651/801-0 entgegengenommen.



