Einbruchsdiebstahl in Moselkern



Es wurde ein Seitenfenster eingeschlagen und diverse Räume in dem Gebäude betreten. Zum Verlassen der Halle konnte das Eingangstor von innen geöffnet werden. Es wurden mehrere Maschinen, u. a. Rasenmäher und hochwertige Elektrogeräte entwendet. Die genaue Anzahl der Geräte sowie deren Wert muss noch ermittelt werden.

