Einbruchsdiebstahl im Schmuckgeschäft

Am frühen Sonntagmorgen brachen nach bisherigen Erkenntnissen drei vermummte Täter in ein Schmuckgeschäft in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein.

Die Täter konnten die Zugangstür gewaltsam öffnen und im Ladeninnern aus mehreren Glasvitrinen mehrere Schmuckstücke entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.



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