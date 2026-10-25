Die Täter konnten die Zugangstür gewaltsam öffnen und im Ladeninnern aus mehreren Glasvitrinen mehrere Schmuckstücke entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
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Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Einbruchsdiebstahl im Schmuckgeschäft
Die Täter konnten die Zugangstür gewaltsam öffnen und im Ladeninnern aus mehreren Glasvitrinen mehrere Schmuckstücke entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.