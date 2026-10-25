Bad Neuenahr-Ahrweiler
Einbruchsdiebstahl im Schmuckgeschäft
Symbolbild

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dpa

Am frühen Sonntagmorgen brachen nach bisherigen Erkenntnissen drei vermummte Täter in ein Schmuckgeschäft in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein.

Die Täter konnten die Zugangstür gewaltsam öffnen und im Ladeninnern aus mehreren Glasvitrinen mehrere Schmuckstücke entwenden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357350


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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