Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gastraum, brachen die Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld.
Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Mayen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Hahnengasse 11
56727 Mayen
Telefon: 02651-801-302
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Einbruchdiebstahl in Gaststätte