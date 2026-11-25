In der Nacht von Sonntag, 15.11.2026 auf Montag, 16.11.2026 kam es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 11:25 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Gaststätte in der Marktstraße in Mayen.



Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gastraum, brachen die Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



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