Einbruch in Wohnungen, Zeugenaufruf

11.2026 kam es in den Ortschaften Burgbrohl, Niederzissen und in Kempenich zu Wohnungseinbrüchen. Der oder die unbekannten Täter schlugen mit einem derzeit nicht näher bekannten Werkzeug oder Gegenstand Glasscheiben von Fenstern und Türen ein um an den Griff zu gelangen und diese zu öffnen.

Die Tatzeiten lagen in den Mittags- bzw. Nachmittagsstunden. In dem Zusammenhang wurde in Burgbrohl ein verdächtiger blauer PKW VW Golf mit Bergheimer Kennzeichen festgestellt.



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