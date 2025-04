Einbruch in Wohnhaus und Garage in Cochem-Cond

Unbekannte Täter brachen am Montag, den 28.04.25, gegen 10 Uhr in ein Wohnhaus, in Cochem-Cond, In den Schutzmarken ein.

Vermutlich dachte der Täter, dass niemand zuhause sei. Zuvor hatte der Täter nämlich mehrmals an der Haustür geklingelt. Da die Geschädigten noch schliefen, begab sich der Täter hinter das Haus und brach hier die Terrassentür und ein Fenster zur Garage auf. Der Täter gelangte nur in die Garage und konnte nichts stehlen. Als die Hausbewohner den Lärm vernahmen, zogen sie die Jalousie hoch, was den Täter zur Flucht bewegte. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Bei einer Überprüfung der benachbarten Wohnhäuser konnte festgestellt werden, dass der Täter bei dem direkten Nachbarn ebenfalls eingebrochen hatte. Er hatte eine Garagentür gewaltsam geöffnet.

Die Polizei möchte nun wissen, ob Zeugen verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen in Cochem-Cond beobachtet haben.



