Kaisersesch
Einbruch in Supermarkt
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am 27.10.2026 wurde der Polizeiinspektion Cochem um 02.00 Uhr ein Einbruchalarm in einen Supermarkt in Kaisersesch gemeldet.

Bei der Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet worden war und aus dem Kassenbereich eine erhebliche Menge an Zigaretten entwendet wurde.
Die Täter waren nicht mehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Axel Rausch, PHK
Telefon: 02671/9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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