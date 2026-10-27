Bei der Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet worden war und aus dem Kassenbereich eine erhebliche Menge an Zigaretten entwendet wurde.
Die Täter waren nicht mehr vor Ort.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Axel Rausch, PHK
Telefon: 02671/9840
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Supermarkt
Bei der Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet worden war und aus dem Kassenbereich eine erhebliche Menge an Zigaretten entwendet wurde.