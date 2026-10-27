Einbruch in Supermarkt

Am 27.10.2026 wurde der Polizeiinspektion Cochem um 02.00 Uhr ein Einbruchalarm in einen Supermarkt in Kaisersesch gemeldet.

Bei der Überprüfung vor Ort wurde festgestellt, dass die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet worden war und aus dem Kassenbereich eine erhebliche Menge an Zigaretten entwendet wurde.

Die Täter waren nicht mehr vor Ort.



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Polizeiinspektion Cochem

Axel Rausch, PHK

Telefon: 02671/9840





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