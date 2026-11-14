Einbruch in Senioreneinrichtung in Bad Breisig

Im Zeitraum 13.11.2026, 19:30 Uhr, bis 14.11.2026, 06:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Senioreneinrichtung am Kurpark in Bad Breisig.

Ein oder mehrere Täter hebelten eine Hintertür auf und verschafften sich dadurch Zugang zum Verwaltungsbereich des Gebäudes.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.



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