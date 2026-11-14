Ein oder mehrere Täter hebelten eine Hintertür auf und verschafften sich dadurch Zugang zum Verwaltungsbereich des Gebäudes.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.
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Polizeiinspektion Remagen
PHK Floeth
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Einbruch in Senioreneinrichtung in Bad Breisig
Ein oder mehrere Täter hebelten eine Hintertür auf und verschafften sich dadurch Zugang zum Verwaltungsbereich des Gebäudes.