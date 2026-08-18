Einbruch in Lagerhalle in Ulmen - Wer kann Täterhinweise geben?

In der Nacht von Montag, den 17.08.2026, auf Dienstag, den 18.08.2026, zwischen 01:16 und 01:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße "Am Weiher" in 56766 Ulmen.

Mindestens zwei Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Halle.



Die derzeit unbekannten Täter flüchteten in der Folge vermutlich mit einem silbernen Mercedes-Benz VITO. Der PKW dürfte durch die Kelberger Straße in Fahrtrichtung Autobahn 48 geflohen sein - möglicherweise mit auffällig rasanter Fahrweise sowie starkem Abbremsen oder Reifenquietschen.



Wer kann Angaben zu den Insassen des Fahrzeugs oder zu dem PKW und dessen Kennzeichen machen?

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Feststellungen in der Nähe des Tatorts machen können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671/984-0

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