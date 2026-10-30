Sankt Johann
Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, 29.10.2026, zwischen 09:45 Uhr und 16:00 Uhr kam es in Sankt Johann bei Mayen zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.


In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die durch Zeugen festgestellt wurden.

Wir bitten um Verständnis, dass wir auch auf Nachfrage, keine näheren Informationen geben können, ohne die weiteren Ermittlungen zu gefährden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
kimayen@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-801/302


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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