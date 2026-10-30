Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 29.10.2026, zwischen 09:45 Uhr und 16:00 Uhr kam es in Sankt Johann bei Mayen zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die durch Zeugen festgestellt wurden.



Wir bitten um Verständnis, dass wir auch auf Nachfrage, keine näheren Informationen geben können, ohne die weiteren Ermittlungen zu gefährden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

kimayen@polizei.rlp.de

Telefon: 02651-801/302





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell