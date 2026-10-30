In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die durch Zeugen festgestellt wurden.
Wir bitten um Verständnis, dass wir auch auf Nachfrage, keine näheren Informationen geben können, ohne die weiteren Ermittlungen zu gefährden.
Rückfragen bitte an:
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Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht