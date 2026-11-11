E-Bike Kurs - ein voller Erfolg!



Unter der Leitung der beiden Kursleiterinnen PK'in Tanja Lanz und PHK'in Tina Fischer der Polizeiinspektion Mayen konnten die Teilnehmenden verschiedene praktische Übungen rund um das sichere Fahren mit dem E-Bike und Pedelec kennenlernen und ausprobieren. Die Kreisverkehrswacht Mayen-Koblenz hat dazu den "I like to bike" Anhänger mit vielen verschiedenen Elementen, wie z.B. eine Wippe, eine Rampe oder eine Schlaglochpiste zur Verfügung gestellt.

Die einzelnen Übungselemente wurden von allen Teilnehmenden sehr gut angenommen. Mit viel Engagement und Begeisterung waren alle bei der Sache. Ergebnis: Die TeilnehmerInnen konnten viele wertvolle Erfahrungen sammeln, ihre Fahrfähigkeiten verbessern und jede Menge Neues lernen.

Ein rundum gelungener Kurstag, der allen Beteiligten viel Freude bereitet hat - ein voller Erfolg!



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Polizeidirektion Mayen

PK´in Lanz

Telefon: 02651-801-0





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