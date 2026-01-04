Driftende Fahrzeuge verursachen Verkehrsunfälle





Hier wurden sowohl Parkflächen als auch die Bundes- und Nebenstraßen für waghalsige Driftübungen genutzt. Eine Vielzahl, überwiegend junger Fahrzeugführer, suchten die teils glatten Fahrbahnen auf, um hier ihre Fahrzeuge gezielt zu übersteuern. Die Gefahr beim Driften ist das unkontrollierbare Ausbrechen des Fahrzeugs, wodurch nicht nur die Fahrzeugführer sowie ihre Insassen, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet werden.



Gleich drei Fahrzeugführer verursachten aufgrund ihrer Driftmanöver einen Verkehrsunfall. Anschließend entfernten sich alle drei Fahrzeugführer unerlaubt von den jeweiligen Unfallstellen.



An einer Unfallstelle blieb das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs zurück, welches sodann durch die Einsatzkräfte sichergestellt wurde und zur Ermittlung des 19-jährigen Beschuldigten Fahrzeugführers aus dem Raum Bonn führte. Die beiden weiteren flüchtigen Verkehrsunfallverursacher konnten aufgrund gezielter Kontrollmaßnahmen ebenfalls zeitnah festgestellt werden. Neben einem Strafverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht erwarten die Fahrzeugführer einen möglichen Entzug ihrer Fahrerlaubnis.



Neben der weiteren Ahndung der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden bis in die Nacht hinein zahlreiche Platzverweise ausgesprochen.



Die Polizei warnt ausdrücklich vor den Gefahren solcher Fahrmanöver und wird diese auch zukünftig konsequent verfolgen.



