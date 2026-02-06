Eifel/ Cochem
Diebstahlserie in der Eifel
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

In der Nacht von Mittwoch, 04.02.26 auf Donnerstag, 05.02.26 wurden in der Eifel verschiedene Diebstahlsdelikte verübt.

Lesezeit 1 Minute


In den Ortschaften Wirfus, Zettingen und Eulgem wurden aus mehreren unverriegelten PKW Bargeld und in einem Fall eine Lautsprecherbox entwendet. Alle Fahrzeuge wurden durchwühlt. In Eulgem wurde aus einem Neubau elektrisches Werkzeug im Wert von ca. 1.000,- Euro gestohlen.
Am Donnerstag, 05.02.26 wurde in Ulmen in der Straße Im großen Garten zwischen 09:00 und 16:20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen.
Der oder die Täter hebelten hierzu die Terassentüre des Anwesens auf, um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Alle Räume wurden dürchwühlt. Es wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.
Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Cochem, Tel.: 02671- 9840

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeinspektion Cochem
R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren