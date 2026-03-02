Hierbei wurden durch die Täter unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und deliktstypisch nach Diebesgut durchsucht.
Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der die Polizeiinspektion Adenau zu melden.
Ferner rät die Polizei dazu, Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen.
Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen
