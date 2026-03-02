Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Kempenich, Spessart, Oberdürenbach (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 01.03.2026 auf Montag, den 02.03.2026 kam es in den Ortslagen Kempenich, Spessart und Oberdürenbach sowie deren Ortsteilen zu einer Serie von Diebstählen aus geparkten Kraftfahrzeugen.

Hierbei wurden durch die Täter unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und deliktstypisch nach Diebesgut durchsucht.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der die Polizeiinspektion Adenau zu melden.

Ferner rät die Polizei dazu, Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen.



