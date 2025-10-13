Diebstahl von Tonkreuz aus Baucontainer

Im Zeitraum 06.10-08.10.2025 wurde aus einem Baucontainer, der sich in der Hauptstraße in 53506 Ahrbrück befand, ein Tonkreuz entwendet.

Besagtes Kreuz stammt aus der zuvor dort befindlichen Kirche, die aufgrund von Flutschäden abgerissen werden musste. Das Kreuz wurde während der Arbeiten im Baucontainer aufbewahrt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Adenau entgegen. (02691/925-0)



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell