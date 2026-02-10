Polizeidirektion Mayen
Diebstahl von Kabelrollen - Zeugen gesucht
Kehrig, An Sankt Wolfgang (ots) - Ein Mitarbeiter des Tiefbauunternehmens meldet am 09.02.2026, gegen 08:00 Uhr, einen Diebstahl von Kupfer- und Aluminiumkabeln auf einem Baustellengelände.

Insgesamt seinen drei unterschiedlichen Kabeltrommeln angegangen worden. Die Kabelrollen wurden abgewickelt und dann entwendet. Dieser Vorgang könnte durch bisher unbekannte Zeugen beobachtet worden sein. Der Tatzeitraum, lag zwischen dem 07.02.2026, ca. 17:00 Uhr bis zum Meldezeitpunkt. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die den Tätern zuzuordnen sind. Diese werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zum Abtransport der Kabel war ein Lieferwagen oder ein Fahrzeug mit einer Ladefläche oder einem Anhänger erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

