Diebstahl von hochwertigen Jacken bei der Mondscheinparty in Bad Bodendorf

Am Karnevalsfreitag, den 28.02.2025, wurde der Polizei gegen 22:00 Uhr mitgeteilt, dass mindestens zwei Täter dabei beobachtet wurden, wie diese in Bad Bodendorf bei der Mondscheinparty, im Festzelt auf der Schulwiese, mehrere Jacken entwendet haben.





Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in der Folge in Remagen ein 24-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei dem Tatverdächtigen konnten insgesamt 13, zumeist hochwertige Jacken, sichergestellt werden, die offensichtlich zuvor in Bad Bodendorf entwendet wurden.



Die Kripo Mayen bittet nun Geschädigte und Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer: 02651-8010 zu melden.



