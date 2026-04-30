Diebstahl von Dieselkraftstoff – Zeugen gesucht

In der Nacht vom 28. auf 29.04.2026, verschafften sich bislang unbekannte Diebe Zutritt zu einem Baustellengelände in Höhe der Vormaystraße 32 in Polch.

Dort entwendeten sie aus vier Baustellenfahrzeugen größere Mengen Dieselkraftstoff. Insgesamt wurden ca. 650 bis 750 Liter Diesel gestohlen. Der Kraftstoff wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kanister umgefüllt und mit Fahrzeugen von der Örtlichkeit abtransportiert. Dieser Vorgang könnte von unbeteiligten Personen beobachtet worden sein.



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