Aufgrund des Gewichts des Diebesguts, dürfte es sich bei den Tätern um mehrere Personen gehandelt haben und der Abtransport dürfte mit einem größeren Fahrzeug stattgefunden haben.
Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang, nimmt die Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
Bohr, PHK
Telefon: 02691-9250
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Diebstahl von Baustelle