Diebstahl und versuchter Diebstahl aus Kfz

In der Industriestraße verschafften sich die bislang unbekannten Täter über eine Schiebetür gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeuginneren eines geparkten Transporter Mercedes-Sprinter und entwendeten mehrere akkubetriebene Werkzeuge der Marke Hilti mit hohem Sachwert.



In der Pellenzstraße wurde versucht in einen, auf dem Netto-Parkplatz abgestellten Lieferwagen VW-Crafter, gewaltsam über Hecktür in das Fahrzeug einzudringen, was den Tätern offenbar misslang.



Die Polizei Mayen bittet um Zeugenhinweise, wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen, die sich an oder in der Nähe der Tatorte aufgehalten haben?



