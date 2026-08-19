Lutzerath
Diebstahl eines schweren Baggerlöffels
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht vom 17.08.2026 zum 18.08.2026 wurde in Lutzerath nahe der Straße Bergeswiese ein schwerer Baggerlöffel entwendet.

Dieser Löffel dürfte durch gelbe Aufkleber an der Seite, sowie ein innenliegendes Mischwerk zu erkennen sein. Aufgrund seines Eigengewichtes mussten vermutlich technische Hilfsmittel (Kran, Bagger) zum Abtransportieren genutzt worden sein.

Die Polizei Cochem bittet um Zeugenhinweise unter 02671/9840.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671/9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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