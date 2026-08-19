Dieser Löffel dürfte durch gelbe Aufkleber an der Seite, sowie ein innenliegendes Mischwerk zu erkennen sein. Aufgrund seines Eigengewichtes mussten vermutlich technische Hilfsmittel (Kran, Bagger) zum Abtransportieren genutzt worden sein.
Die Polizei Cochem bittet um Zeugenhinweise unter 02671/9840.
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Polizeiinspektion Cochem
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Diebstahl eines schweren Baggerlöffels
Dieser Löffel dürfte durch gelbe Aufkleber an der Seite, sowie ein innenliegendes Mischwerk zu erkennen sein. Aufgrund seines Eigengewichtes mussten vermutlich technische Hilfsmittel (Kran, Bagger) zum Abtransportieren genutzt worden sein.