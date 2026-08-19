Diebstahl eines schweren Baggerlöffels

In der Nacht vom 17.08.2026 zum 18.08.2026 wurde in Lutzerath nahe der Straße Bergeswiese ein schwerer Baggerlöffel entwendet.

Dieser Löffel dürfte durch gelbe Aufkleber an der Seite, sowie ein innenliegendes Mischwerk zu erkennen sein. Aufgrund seines Eigengewichtes mussten vermutlich technische Hilfsmittel (Kran, Bagger) zum Abtransportieren genutzt worden sein.



Die Polizei Cochem bittet um Zeugenhinweise unter 02671/9840.



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Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671/9840





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