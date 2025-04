Am Sonntag, den 27.04.2025, ereignete sich in dem Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 16:45 Uhr ein Diebstahl eines hochwertigen Pkw, Porsche 911 Turbo (Erstzulassung 2000), Farbe weiß/grau mit dunkler Motorhaube und goldenen Felgen.





Der Pkw wurde gegen 12:15 Uhr von dem Eigentümer auf dem Schotterparkplatz A8 an der B258, gegenüber dem Ring Boulevard, im verschlossenen Zustand parkend abgestellt.

Gegen 16:45 Uhr, bei der späteren Rückkehr zu seinem Fahrzeug, wurde der Diebstahl festgestellt.



Der Pkw wird mutmaßlich mit den amtlichen Kfz-Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Recklinghausen geführt.



Die Schadenshöhe beziffert sich in einem hohen fünfstelligen Bereich.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Diebstahl des Porsche tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



PHK C. Schmitz



Telefon: 02691-9250





