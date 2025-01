Diebstahl eines hochwertigen Oltimers in der Gemeinde Grafschaft

Im Zeitraum Mittwoch, 15.01.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.01.2025, 07:00 Uhr, kam es in der Gemeinde Grafschaft, OT Vettelhoven, Ahrweiler Straße, durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl eines hochwertigen Kfz.

Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer verschlossenen Garagenhalle, in welcher das Kfz (Hersteller: Porsche) untergestellt war. Wie die Ermittlungen ergaben, könnte sich die Tat möglicherweise am 15.01.2025, gegen 23:00 Uhr, zugetragen haben.

Zeugenhinweise nimmt die KI Mayen/RK 45 - Remagen unter der Nummer: 02642/9382-353 od. -354 entgegen.



