Polch, Am Bahnhof (ots) - Am 09.07.2025, kam es im Zeitraum von ca. 11:45 Uhr bis 14:30 Uhr, zu einem Diebstahl eines blauen E-Scooters des Herstellers "SOFLOW".

Das Fahrzeug stand auf dem Radweg in Polch, in Höhe der

Gaststätte „Am alten Bahnhof“.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell