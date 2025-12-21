Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt zu Besuch bei einem Bekannten und stellte sein E-Bike im genannten Zeitraum dort ab. Am E-Bike befindet sich laut Angaben des Geschädigten eine kleine Kuhglocke.
Hinweise zum Diebstahl werden an die Polizei in Mayen erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl eines E-Bikes in Thür
