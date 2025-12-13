Diebstahl eines Alfa Romeo - Zeugen gesucht

Der PKW hat einen Wert von ca. 38.500 Euro.
Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK
Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
