Diebstahl einer größeren Menge Metallschrott - die Polizei Mayen sucht weitere Zeugen

Mayen, In der Weiersbach (ots) - Am Morgen, des 27.04.206 meldete sich gegen 09:30 Uhr, ein Mitarbeiter einer Baufirma und teilte mit, dass bereits in den Abendstunden des 23.04.0206, an einer Straßenbaustelle in der Weiersbach durch unbekannte Täter, ca. 8 Tonnen Metallschrott entwendet wurden. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei Männer gehandelt haben, die das Altmetall in einen weißen Transporter oder Lkw einluden und die Örtlichkeit verließen.