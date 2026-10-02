Diebstahl aus PKW

B 258, Quiddelbacher Höhe (ots) - Am 02.10.2026 zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der B 258, sog.

Quiddelbacher Höhe, zu einem Diebstahl aus einem PKW.

Hierbei wurde die hintere rechte Seitenscheibe eines rot schwarzen PKW zerstört und anschließend daraus ein Rucksack mit hochwertigem Kameraequipment entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Adenau unter der 02691/925-0 zu melden.



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Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691/925-0





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