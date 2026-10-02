Quiddelbacher Höhe, zu einem Diebstahl aus einem PKW.
Hierbei wurde die hintere rechte Seitenscheibe eines rot schwarzen PKW zerstört und anschließend daraus ein Rucksack mit hochwertigem Kameraequipment entwendet.
Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Adenau unter der 02691/925-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
Telefon: 02691/925-0
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Diebstahl aus PKW
Quiddelbacher Höhe, zu einem Diebstahl aus einem PKW.