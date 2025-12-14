Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13.12.2025, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 14.12.2025, 10.45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem in der Laacher-See-Straße in Mendig geparkten silbernen PKW der Marke BMW.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde durch bislang unbekannte Täter zunächst versucht eine Fahrzeugtür des PKW aufzuhebeln. Als dies offensichtlich scheiterte wurde eine Seitenscheibe des PKW zerstört und anschließend das fest verbaute Multimediasystem aus dem Innern des PKW entwendet. Die Tatörtlichkeit wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Mayen aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizei in Mayen erbeten.



