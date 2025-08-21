Diebstähle von Grabschmuck





Bislang unbekannte Täter entwendeten auf den Friedhöfen von Kottenheim in der Hausener Straße und in Trimbs in der Hauptstraße, zahlreiche Grabschalen und Grabschmuckgegenstände aus Buntmetall. In beiden Fällen hat die Polizei Mayen Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Als Tatzeitraum kommen die Tage zwischen dem 18.08.2025 bis zum 20.08.2025 in Betracht.



Die Polizei Mayen bittet Zeugen, die diesbezüglich verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.



Ebenfalls können weitere Geschädigte Strafanzeige erstatten. Dies ist auch über die POLIZEI ONLINEWACHE des Landes Rheinland-Pfalz möglich.



https://portal.onlinewache.polizei.de/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell