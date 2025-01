Die Heiligen Drei Könige zu Besuch bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Den Beamten wurde ein Lied vorgetragen, danach brachten die Sternsinger am Haupteingang der Dienststelle den Segen "20*C+M+B+25" ("Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus) an.



Mit Süßigkeiten gestärkt und einer kleinen Geldspende zogen die Sternsinger anschließend weiter.

Die Freude über den Besuch war auf beiden Seiten groß.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

POK Pyrlik

Telefon: 02641-9740





