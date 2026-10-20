Dachstuhlbrand in Bad Breisig - Feuerwehr löscht Brand zügig, keine Verletzten





Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung aus dem Dach erkennbar. Der Brand konnte durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.



Glücklicherweise kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu keinem Personenschaden. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Ursache für den Ausbruch des Feuers sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es im unmittelbaren Umfeld des Einsatzortes zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.



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PHK Floeth



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