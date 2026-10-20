Polizeidirektion Mayen
Dachstuhlbrand in Bad Breisig - Feuerwehr löscht Brand zügig, keine Verletzten
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Bad Breisig, Hauptstraße (ots) - Am heutigen Dienstagnachmittag, den 20. Oktober 2026, wurde der Polizei gegen 15:35 Uhr der Brand eines Dachstuhls in der Hauptstraße in Bad Breisig gemeldet.

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Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung aus dem Dach erkennbar. Der Brand konnte durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Glücklicherweise kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu keinem Personenschaden. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Ursache für den Ausbruch des Feuers sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten kam es im unmittelbaren Umfeld des Einsatzortes zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen
PHK Floeth

Telefon: 02642-93820

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