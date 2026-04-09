Sinzig-Löhndorf
Dachstuhlbrand eines Wohnhauses
Symbolbild
dpa

Am Donnerstag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Prümer Straße im Ortsteil Sinzig-Löhndorf.

Die Brandursache ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Bei Eintreffen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren keine Bewohner mehr im Objekt. Es wurde niemand verletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Zudem ist ein PKW betroffen.
Der Sachschaden wird auf über 300.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


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