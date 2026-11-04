Mayen
Crime Night der Kriminalinspektion und der Polizeiinspektion Mayen
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Polizeifahndung mal anders - Nachwuchs gesucht!

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Bei der "Crime-Night" stellen sich die Kriminalinspektion und die Polizeiinspektion Mayen mit einem vielfältigen Programm und spannenden Einsichten in den Beruf vor. Die Veranstaltung findet am 20.11.2026 von 17:00-20:00 Uhr im Ratssaal der Stadtverwaltung Mayen, Rosengasse 2, 56727 Mayen, statt. Falls euer Interesse geweckt ist, bitten wir um vorherige Anmeldung per Email an KIMayen.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Wir freuen uns auf euch und einen spannenden Abend.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Mayen

Telefon: 02651/801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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