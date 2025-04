Call-Center-Betrug - Achtung falsche Bankmitarbeitende nehmen Verfügungen mit übergebener EC-Karte vor

In dem Telefonat wurde vorgetäuscht, dass mit dem Konto der Geschädigten etwas nicht stimme und man deshalb dringend die PIN und weitere Daten benötige. In diesem Zusammenhang erschien später ein weiterer angeblicher Mitarbeiter der Bank an der Anschrift der Geschädigten und nahm die EC-Karte, die er vorgab aus Sicherheitsgründen mitnehmen zu müssen, in Empfang. Anschließend entfernte sich der Täter und es kam zu unberechtigten Verfügungen mit der EC-Karte.

Die Polizei warnt erneut davor, am Telefon persönliche Daten, insbesondere PIN-Nummern, mitzuteilen. Werden Sie hellhörig, wenn Sie telefonisch zur Herausgabe von Daten aufgefordert werden und antworten Sie nicht auf solche Anfragen! Auch möglicherweise im Telefon angezeigte Rufnummern der Hausbank sind kein Beweis für die Echtheit des Anrufes. Durch digitale Anwendungen ist es möglich Telefonnummern zu tarnen. Im Zweifelsfall wird empfohlen das Gespräch zu beenden und die Bank selbstständig über Ihnen bekannte oder öffentlich zugängliche Kontaktadressen/ Rufnummern zu kontaktieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell