Burgbrohl
Burgbrohl; Graffiti am Josefplatz / Firma Rhodius
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

In der Nacht vom 03.06. auf den 04.06.2026 wurden in Burgbrohl am dortigen Josefsplatz Graffiti in roter bzw schwarzer Farbe aufgesprüht.

Es
handelt sich hauptsächlich um die Schriftzüge "Der Nachbar" und "So ist das"!.

Im Bereich der Firma Rhodius in der Brohltalstraße konnten gleichgelagerte
Schriftzüge festgestellt werden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Remagen entgegen!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

PI Remagen
In der Wässerscheid 32
53424 Remagen
Telefon: 02642-9382-0

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