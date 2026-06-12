Es
handelt sich hauptsächlich um die Schriftzüge "Der Nachbar" und "So ist das"!.
Im Bereich der Firma Rhodius in der Brohltalstraße konnten gleichgelagerte
Schriftzüge festgestellt werden.
Hinweise hierzu nimmt die Polizei Remagen entgegen!
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
PI Remagen
In der Wässerscheid 32
53424 Remagen
Telefon: 02642-9382-0
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Burgbrohl; Graffiti am Josefplatz / Firma Rhodius
Es