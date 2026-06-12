Burgbrohl; Graffiti am Josefplatz / Firma Rhodius

In der Nacht vom 03.06. auf den 04.06.2026 wurden in Burgbrohl am dortigen Josefsplatz Graffiti in roter bzw schwarzer Farbe aufgesprüht.

Es

handelt sich hauptsächlich um die Schriftzüge "Der Nachbar" und "So ist das"!.



Im Bereich der Firma Rhodius in der Brohltalstraße konnten gleichgelagerte

Schriftzüge festgestellt werden.



Hinweise hierzu nimmt die Polizei Remagen entgegen!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



PI Remagen

In der Wässerscheid 32

53424 Remagen

Telefon: 02642-9382-0



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