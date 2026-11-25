Auf einem Abstellplatz in der Ringener Straße in Bad Neuenahr ging ein Linienbus in Flammen auf und brannte vollkommen aus.

Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam den Brand zu löschen, bevor weitere Busse in Mitleidenschaft gezogen werden konnten.

Anlieger im näheren Umfeld riefen besorgt an, weil es mehrfach laut "geknallt" habe. Dies ist wahrscheinlich auf das Platzen der Busreifen zurückzuführen. Die Anwohner konnten beruhigt werden.

Zur Ursache kann noch keine Auskunft gegeben werden.



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