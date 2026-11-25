Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam den Brand zu löschen, bevor weitere Busse in Mitleidenschaft gezogen werden konnten.
Anlieger im näheren Umfeld riefen besorgt an, weil es mehrfach laut "geknallt" habe. Dies ist wahrscheinlich auf das Platzen der Busreifen zurückzuführen. Die Anwohner konnten beruhigt werden.
Zur Ursache kann noch keine Auskunft gegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-103-57350
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Brennender Bus
Mehrere Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren versuchten gemeinsam den Brand zu löschen, bevor weitere Busse in Mitleidenschaft gezogen werden konnten.