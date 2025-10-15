Nachbarn hatte eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese kam mit 35 Einsatzkräften, der Feuerwehren Mendig, Bell und Thür vor Ort und konnte durch rasches Eingreifen eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Bei Eintreffen des Streifenwagens war der Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, entstand der Brand an einer Batterie eines Balkonkraftwerks. Das Anwesen wurde durchlüftet, der Sachschaden wird als gering eingeschätzt. Ein Rettungsfahrzeug der DRK war ebenfalls vorsorglich vor Ort, verletzt wurde niemand.



