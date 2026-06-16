Brand von Thuja-Hecke und Gartenhäusern

Am Freitag, den 29. Mai 2026 kam es gegen 14.00 Uhr in Mertloch zwischen dem Amselweg und der Straße Im Bienengarten zu einem Brand.



Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zunächst eine Thuja-Hecke sowie mehrere daran angrenzende Gartenhäuser in Brand. Neben erheblichen Schäden an Gartenhäusern und den Bepflanzungen der Grundstücke entstand auch ein Gebäudeschaden an einer Garage und dem angrenzenden Haus.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer kann sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Mayen, 02651/801-0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



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KHK Hoffmann



Telefon: 02651-801-0





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