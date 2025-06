Brand von Gartenlaube und Wohnhaus

Am Freitagabend kam es in Binningen aus bislang unbekannten Gründen zum Brand einer Gartenlaube.

Im weiteren Verlauf hatte sich das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude ausgebreitet, sodass dieses im Bereich des Dachstuhls in Vollbrand geriet.

Ein weiteres Wohnhaus wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Zwei Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt.

Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwehren Kaisersesch, Binningen, Forst und Ulmen sowie der Rettungsdienst und die Polizei Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

Telefon: 02671/984-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell