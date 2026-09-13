Brand in Mehrfamilienhaus

Zudem wurden Kräfte der Polizei zum Brandort entsandt.



Mehrere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht.



Durch die entstandene Verrußung ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf einen mittleren bis oberen fünfstelligen Betrag geschätzt.



Bei dem Brand wurden insgesamt vier Personen verletzt. Eine Person erlitt Verbrennungen im Gesicht. Drei weitere Personen wurden aufgrund einer Rauchgasintoxikation vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



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