Brand in Lagerhalle

Am Montag, den 28.09.2026, kam es gegen 13:00 Uhr in Brieden zu einem Brand in einer landwirtschaftlich genutzten Halle.

Dabei wurden darin gelagerte Geräte beschädigt. Zudem führten die Flammen und die starke Rauchentwicklung zu einem leichten Gebäudeschaden. Dank der raschen Hilfe aus der Nachbarschaft und der alarmierten Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist gering. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Kail, das DRK sowie die Polizei Cochem.



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