Brand in einem Fachwerkhaus

Ein Mieter bemerkte den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache kokelte es im Gebälk des Fachwerkhauses. Die Feuerwehr musste das Dach öffnen und konnte schnell kleinere Flammen ablöschen.

Es wurde niemand verletzt. Am Gebäude Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Bewohner (4 Personen) konnten aufgrund der angebrannten Balken nicht im Haus verbleiben. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das DRK und die Polizei Cochem.



