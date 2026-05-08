Aufgrund der örtlichen Situation des Brandes wurde daher ein größerer Einsatz der umliegenden Feuerwehren und der Polizei Mayen ausgelöst. Der entstandene Sachschaden wird auf den mittleren 5-stelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die L120 zwischen Mendig und Ochtendung gesperrt.
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Brand im Industriegebiet Mendig, Flugplatz
Aufgrund der örtlichen Situation des Brandes wurde daher ein größerer Einsatz der umliegenden Feuerwehren und der Polizei Mayen ausgelöst. Der entstandene Sachschaden wird auf den mittleren 5-stelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die L120 zwischen Mendig und Ochtendung gesperrt.