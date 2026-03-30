Brand im Dr. Erich-Klausener-Gymnasium Adenau

Aufgrund der aktuellen Ferien befanden sich glücklicherweise keine Schüler oder Lehrer an der Örtlichkeit.
Durch die alarmierte Feuerwehr Adenau sowie umliegende Wehren wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet und das Feuer zügig lokalisiert und unter Kontrolle gebracht. Durch den Brand, die Rauchgase sowie den Ruß entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude.
Im Rahmen des Brandes wurden zwei Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die Kriminalinspektion Mayen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
PHK Rothbrust
Telefon: 02691 9250
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Aufgrund der aktuellen Ferien befanden sich glücklicherweise keine Schüler oder Lehrer an der Örtlichkeit.