Brand im Dr. Erich-Klausener-Gymnasium Adenau

Am 30.03.2026 gegen 11:18 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen ein Brand im Dr. Erich-Klausener-Gymnasium gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Adenau die Lage wie gemeldet vorgefunden werden, es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Bürotrakt des Schulgebäudes.

Aufgrund der aktuellen Ferien befanden sich glücklicherweise keine Schüler oder Lehrer an der Örtlichkeit.



Durch die alarmierte Feuerwehr Adenau sowie umliegende Wehren wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet und das Feuer zügig lokalisiert und unter Kontrolle gebracht. Durch den Brand, die Rauchgase sowie den Ruß entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude.



Im Rahmen des Brandes wurden zwei Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die Kriminalinspektion Mayen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

PHK Rothbrust



Telefon: 02691 9250





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