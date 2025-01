Am Mittwoch, 8. Januar 2025, gegen 15:30 Uhr stellte ein zurückkehrender Wohnungsmieter einen Brand in seiner Wohnung fest.

Alle Mieter des Mehrfamilienhauses in Kaisersesch, Eifelstraße, verließen vorsorglich das Haus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand eines Zimmers festgestellt und schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die beiden Wohnungsinhaber (Vater 68 und Sohn 26 Jahre) konnten nicht in der Wohnung verbleiben und wurden anderweitig untergebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz war die FFW Kaisersesch und das DRK.



